Детский сад открылся в Алматы

Детский сад будет работать со смешанным языком обучения, при садике также открылись курсы дзюдо, хореографии, есть логопед, психолог.

В Медеуском районе Алматы заработал новый детский сад «Микоша», рассчитанный на 40 мест. Его открытие приурочено ко Дню города, передает Zakon.kz.

Детский сад будет работать со смешанным языком обучения, при садике также открылись курсы дзюдо, хореографии, есть логопед, психолог. Здесь будут трудиться 10 человек. Частные инвестиции в социальный объект составили 7 млн тенге.

В торжественной церемонии приняли участие представители акимата района, отдела образования и местной интеллигенции.

«Уже 12 детей записались в этот садик, он в нашем районе уже десятый по счету, не считая мини-центров. На этой территории ни одного детского сада нет. И, несмотря на это, этот садик социально ориентированный, так как здесь сделали такую цену, чтобы всем было удобно – 30 тысяч тенге. Это недорого для частного сада», - сообщил заместитель акима Медеуского района Гани Майлибаев.

По его словам, с начала года в этом районе были открыты 10 частных детсадов на 400 мест, 79 рабочих мест, сумма инвестиций составила 100 млн тенге, до конца города в районе планируется открыть еще 6 детсадов.

«Благодаря этому мы сократили очередность на 30%, до конца года планируем сократить еще на 600 детей очередность в детские сады. Всего в Медеуском районе 18 государственных и 47 частных садов, 29 мини-центров, в них ходят порядка 7 тыс. детей, - отметил он.

За 3 года в районе сократили очередность в детсадах на 40%.

«Это все благодаря инвесторам-бизнесменам. Только в прошлом году они вложили инвестиций 2,4 млрд тенге. Кто-то выкупает коттеджи, кто-то совместно с владельцами открывает. Люди на этом зарабатывают и одновременно помогают городу решать социально значимые проблемы», - резюмировал Г.Майлибаев.

Он пожелал руководству детсада со временем создать в районе целую сеть детсадов под названием «Микоша».

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