Двух полицейских уволили за избиение мужчины в Карагандинской области

Инцидент прокомментировали в ДВД.

По факту избиения двумя полицейскими жителя поселка Молодежный Осакаровского района Карагандинской области проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

«Кроме того, по данному факту Управлением собственной безопасности ДВД области было проведено служебное расследование. По его результатам и рекомендации дисциплинарной комиссии, приказом начальника ДВД области двое сотрудников участвовавших в данном инциденте, то есть следователь и инспектор дорожно-патрульной полиции уволены из органов внутренних дел. Также, участковый инспектор полиции Молодежного поселкового отдела полиции не принявший меры в отношении правонарушителей освобожден от занимаемой должности. Ряд сотрудников и руководители ОВД Осакаровского района привлечены к строгим дисциплинарным взысканиям», – сообщили в пресс-службе ДВД.

Житель поселка Молодежный обратился в полицию с заявлением на то, что по дороге в магазин был избит двоими мужчинами, предположительно сотрудниками правопорядка. Пострадавший заявил, что хулиганы показали ему корочку и якобы предъявили, что являются полицейскими.

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