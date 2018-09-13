Ввести в РК запрет на ввоз большегрузных машин предложил депутат
Казахстанские дороги не выдерживают большегрузных машин, утверждает депутат.
Фото : НГ-регион13 сентября 2018, 14:49
На заседании комиссии по вопросам развития транспортно-логистической инфраструктуры в Мажилисе Парламента РК депутат Бейбут Мамраев заявил, что необходимо ввести запрет на ввоз в страну большегрузных автомашин со сверхнагрузкой из-за их пагубного влияния на дорожное покрытие, которое они разрушают, передает корреспондент Zakon.kz.
«По автомашинам, которые превышают нагрузку - получается тем, кто их использует, невыгодно вести меньший груз. Наши дороги не выдерживают большегрузных машин, тогда надо запретить просто ввоз этих машин»,- считает он.
В качестве примера запретов он привел праворульные легковые автомобили.
«Запретили же ввоз праворульных легковых, никто же не умер! Прекратили завозить. Я хотел сказать, что всегда есть решение», - подчеркнул мажилисмен.
Сегодня общая протяженность сети автодорог в РК составляет более 93 тысяч километров. Из них 21-22 тысяч километров - это республиканские, а остальные 61-62 тысяч километров – местные дороги.
Ксения Давыдова, Астана
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