Турция заинтересовалась в развитии оборонной проммышленности в Казахстане

Состоялись переговоры президента с турецкими бизнесменами.

В ходе рабочего визита в Турцию президент РК встретился с председателем правления компании «Коч Холдинг» Али Йылдырымом Кочем, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана.

"В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и реализации инвестиционных проектов в Казахстане. Председатель правления компании «Коч Холдинг», в частности, выразил заинтересованность в осуществлении проектов в сфере оборонной промышленности и других производственных отраслях экономики", - говорится в сообщении.

Также состоялась встреча с председателем правления компании «Йылдырым групп» Робертом Юкселем Йылдырымом.

Как отмечается в сообщении, в ходе переговоров президент Казахстана и турецкий бизнесмен обсудили вопросы осуществления инвестиционных проектов в сфере добычи и химического производства.

Читайте также:

Назарбаев рассказал турецким бизнесменам о транспортных возможностях Казахстана

Глава государства отметил, что на сегодняшний день турецкая компания уже осуществляет свою деятельность в Актюбинской области, и выразил поддержку планам инвесторов по укреплению дальнейшего экономического сотрудничества между двумя странами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!