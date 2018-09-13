Турция заинтересовалась в развитии оборонной проммышленности в Казахстане
Состоялись переговоры президента с турецкими бизнесменами.
Фото : Акорда13 сентября 2018, 14:55
В ходе рабочего визита в Турцию президент РК встретился с председателем правления компании «Коч Холдинг» Али Йылдырымом Кочем, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана.
"В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и реализации инвестиционных проектов в Казахстане. Председатель правления компании «Коч Холдинг», в частности, выразил заинтересованность в осуществлении проектов в сфере оборонной промышленности и других производственных отраслях экономики", - говорится в сообщении.
Также состоялась встреча с председателем правления компании «Йылдырым групп» Робертом Юкселем Йылдырымом.
Как отмечается в сообщении, в ходе переговоров президент Казахстана и турецкий бизнесмен обсудили вопросы осуществления инвестиционных проектов в сфере добычи и химического производства.
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Глава государства отметил, что на сегодняшний день турецкая компания уже осуществляет свою деятельность в Актюбинской области, и выразил поддержку планам инвесторов по укреплению дальнейшего экономического сотрудничества между двумя странами.
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