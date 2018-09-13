В Алматинской области ожидаются заморозки до -3 градусов
Ночью 14 сентября в Талдыкоргане ожидаются заморозки 1-3 градуса
Фото : today.kz13 сентября 2018, 15:02
"Казгидромет" распространил сообщение о штормовом предупреждении, которое объявлено по Алматинской области, передает Zakon.kz.
«Ночью 14 сентября на севере Алматинской области ожидаются заморозки 20С. Ночью 14 сентября в г. Талдыкорган ожидаются заморозки 1-3 градуса», - говорится в сообщении.
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