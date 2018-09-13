Сапарбаев о "Рухани жаңғыру": Без духовной модернизации общества невозможно развитие государства

Можно говорить, что сегодня родители все меньше осознают свою ответственность перед детьми и обществом за их воспитание - Сапарбаев.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с представителями творческой и научной интеллигенции региона, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.

Речь шла о нравственной миссии интеллигенции в обществе, ее роли в воспитании молодого поколения в свете программы Главы государства Нурсултана Назарбаева "Рухани жаңғыру". В своем выступлении аким области подчеркнул, что высокая нравственность и преемственность поколений имеют важнейшее значение для дальнейшего развития общества и страны.

- Особо тревожит разрушение семейных ценностей. Согласно статистике, в нашей области разводится каждая третья семейная пара. Отсутствует должный контроль родителей за детьми, есть серьезные пробелы в воспитательной работе. Можно говорить, что сегодня родители все меньше осознают свою ответственность перед детьми и обществом за их воспитание. Общество также все чаще проявляет равнодушие к человеку. Все это проблемы, ведущие к интеллектуальной, нравственной, духовной деградации. Они требуют решения, которое невозможно без взаимодействия государства и общества, – сказал Бердыбек Сапарбаев.

Во встрече приняли участие свыше 130 представителей интеллигенции, ветераны труда, депутаты, ректора вузов, члены общественных советов, руководители неправительственных организаций.

Аким области обратился к ним, как к лидерам общественного мнения, с просьбой активизировать пропаганду института семьи и брака, общепринятых семейных и культурных ценностей, особенно в части воспитания подрастающего поколения.

- С начала года в ходе новых рейдовых мероприятий в увеселительных заведениях было выявлено свыше 3 тысяч несовершеннолетних. Их не контролируют родители. Последствие безответственности взрослых - случаи ранней беременности, брошенные новорожденные, рост подростковой преступности. С начала года по области зарегистрировано 9486 преступлений, каждое третье совершено молодыми людьми, - отметил Бердыбек Сапарбаев.

Он также призвал представителей интеллигенции посредством встреч и бесед, реализации социальных проектов внести свой вклад в формирование городской культуры.

- За последние годы проделана большая работа по улучшению городской инфраструктуры: установлены остановочные павильоны, уложены тротуары, за счет спонсоров обустроены десятки новых парков, скверов и аллей. Обновлен общественный транспорт. Но есть те, у кого поднимается рука рушить сделанное во благо горожан и гостей города. Не радует и низкая активность участия населения в общегородских субботниках. Это значит, что патриотизм, любовь к родной земле – пустые слова для некоторых, - подчеркнул глава области.

Бердыбек Сапарбаев уверен, что старшее поколение обязано прививать молодежи любовь к труду, национальную и религиозную терпимость.

- Мы должны вдохновлять и вести молодежь в правильном направлении. Особую озабоченность вызывает распространение радикальной религиозной идеологии среди несовершеннолетних и молодежи, отказ от вакцинации по религиозным мотивам. Здесь необходима большая разъяснительная работа нашей интеллигенции, - уверен аким области.

Он подчеркнул, что местными госорганами проводится комплексная работа по стабилизации религиозной ситуации, в том числе в рамках проекта «Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету». Проектом с 2016 года охвачено 520 тысяч человек, реальная помощь оказана 16900 гражданам.

- Все озвученные сегодня проблемы – следствие низкого уровня образованности и дефицита воспитания. Высокообразованный и хорошо воспитанный человек не будет совершать противоправные поступки, суицидальные действия, следовать радикальным религиозным идеям и распространять ложную информацию, - убежден Бердыбек Сапарбаев.

В заключение своего обращения, глава региона выдвинул ряд предложений, направленных на повышение культуры общества в целом. В числе основных задач – усиление роли гражданского общества и родительской общественности в повышении качества образования и воспитательной работы; более активное участие общественных организаций в формировании досуга школьников; принятие комплексных мер по повышению статуса учителя.

- Во-вторых, необходимо активизировать деятельность ветеранов в пропаганде семейных ценностей. Сегодня в нашей области действует региональный ветеранский совет, городской и 12 районных советов ветеранов, 317 первичных организаций, которые объединяют около 53 тысяч ветеранов в возрасте до 70 лет. Их жизненный опыт, авторитет будут для государственных органов большим подспорьем в работе с населением. В связи с этим считаю необходимым возрождение и усиление ветеранских движений, - продолжил глава области.

Еще одна из главных задач интеллигенции - обучение молодых людей рациональному мышлению, пробуждение в них стремления к знаниям, любви к традициям своего и уважения к традициям других народов.

- Мы можем стать продвинутой нацией, войти в 30-ку наиболее развитых стран мира, лишь имея высокообразованных, высокоинтеллектуальных, духовно богатых граждан, не потерявших национальную самоидентификацию. В программной статье "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" Глава государства отметил: «В каждом регионе были личности, которые были опорой и надеждой своему народу в непростые времена, чьи имена навсегда остались в памяти у народа. Обо всём этом должно знать наше подрастающее поколение». Я призываю всех вас стараться быть именно такими большими личностями, вносящими достойный вклад в воспитание подрастающего поколения, - резюмировал аким области.

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