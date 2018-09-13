Земли на кладбище под ИЖС распределил - Баталов об экс-акиме района

Очередной "разбор полётов" устроил аким Алматинской области перед своим ежегодным отчётом о проделанной работе.

Поднятые главой региона вопросы коснулись земельных отношений и соблюдения норм законодательства в этой сфере, передаёт корреспондент BNews.kz.

Свой отчёт первый руководитель области начал с представления депутатскому корпусу ряда должностных лиц, назначенных накануне в акимате. Так, распоряжением главы региона новым руководителем управления земельных отношений назначен Куанышбек Кашкимбаев. Амандык Баталов потребовал от него навести порядок и устранить имеющиеся серьезные нарушения законодательства.

"Нарушений очень много. И они получились только из-за того, что нет системности в работе. До каждого сельского акима мы не можем дойти, хотя обязаны через акимов районов доходить. Но когда я здесь говорю одно, а на местах делается совсем другое, это ненормально я считаю. Просто депутаты должны знать. Дело доходит до того, что некоторые акимы районов принимают решения о том или ином земельном участке, изменяют целевое назначение, делят его, дробят на личное подсобное хозяйство, а на второй день идут вот эти все акты регистрировать в юстиции и в ЦОНе получают уже акты на землепользование. А на третий день своё решение отменяют", - сказал глава области.

По его мнению, этот процесс – не что иное, как натуральная преступная схема.

"Четыре района за это время 7900 изменений целевого назначения земель сделали. Там, где, нет ни воды, ни электричества, ни дорог, ни канализационных сетей. Это те акимы, которые здесь сидят. Изначально я всё время говорю, что всё зависит от курирующих замов. Бескемпиров (заместитель акима области - прим. автора), я тебе перед депутатами это говорю. Это твоё прямое упущение. Ты должен был жёстче в этом плане быть. Я не верю, что сельские акимы делали, а акимы районов не знали. В противном случае давай обсудим правовую сторону вопроса?", - подчеркнул Баталов.

В качестве конкретного примера, глава области назвал бывшего акима Илийского района, в работе которого были выявлены грубые нарушения закона.

"Куда годится, слушай? Вчера только с почестями и должным уважением проводили на пенсию Медеуова (Кыдыркельды Медеуов – экс-аким Илийского района - прим. автора). В тот раз он мне говорит: "Амандык Габбасович, у меня ещё знаний много, сил много, можно вот у нас освободилось место депутата от Карасайского района, я, как житель этого района оттуда буду депутатом". Я говорю: "Давай, тем более опытный ты человек, будешь помогать". Сегодня же справку прокуратуры посмотрел, а там один Илийский район в его период. Что только не творил он. Он даже земли распределил, которые под кладбище отведены. Под ИЖС. Сегодня я сказал, чтоб духу его не было. Мы его депутатом выдвигать будем, а на него оттуда могут уголовное дело завести", - возмутился аким области.

Ранее сообщалось, что без соблюдения требований земельного, лесного законодательства акиматом города Талдыкоргана допущено предоставление 12 участков из земель лесного фонда. Прокуратурой по данному факту начато досудебное расследование.

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