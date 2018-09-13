В Казахстане принят Стандарт государственного соцзаказа услуг НПО

Качество предоставления государственных и социальных услуг – это один из ключевых индикаторов эффективности проводимых в Казахстане реформ в сфере государственного управления.

Министерством общественного развития утвержден Стандарт государственного социального заказа, разработанный с участием неправительственных организаций, передает Zakon.kz.

«Применение единых требований к порядку оказания услуг в рамках государственного социального заказа повысит эффективность реализации социальных проектов и минимизирует риск некачественного оказания услуг НПО», - считают в ведомстве.

Как поясняется, Стандарт государственного социального заказа распространяется на шесть видов услуг НПО: обучающие, консультационные, информационные и методические, исследовательско-аналитические услуги, а также услуги по организации мероприятий и гражданских (ресурсных) центров.

Как отмечают в ведомстве, качество предоставления государственных и социальных услуг – это один из ключевых индикаторов эффективности проводимых в Казахстане реформ в сфере государственного управления. В этом контексте их внедрение приобретает особую значимость.

Во-первых, с помощью стандарта можно сформировать правовое и организационное поле для дальнейшего эффективного предоставления услуг бенефициарам в рамках государственного социального заказа.

Таким образом, Стандарт позволит сформулировать единые «правила игры» и для заказчиков госсоцзаказа, и для неправительственного сектора.

Во-вторых, качественно проведенная стандартизация данной сферы позволит создать в дальнейшем среди НПО, предоставляющих данные услуги, конкурентную среду. Так, наличие стандарта снижает риск недобросовестной конкуренции при распределении госсоцзаказа.

Также отмечается, что стандарт систематизирует процесс оказания услуг НПО в рамках ГСЗ, и исключит возможность его использования как формального документа.

Кроме того, стандартизация качества услуг на практике может стать компенсирующим механизмом против ценового демпинга.

"Таким образом, использование Стандарта оказания услуг НПО в рамках госсоцзаказа станет хорошим инструментом для создания поля эффективного взаимодействия и профессионализации заказчиков со стороны госорганов и исполнителей от общественного сектора", - заключили в министерстве.

Подробнее со Стандартом государственного социального заказа услуг НПО можно ознакомиться здесь https://www.kazpravda.kz/dbases/view/10609 .

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