Доллар подешевел еще на 2,5 тенге

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 374,91 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 375,25 тенге за доллар США при объеме торгов 72,7 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 374,91 тенге за доллар США при объеме торгов 85 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 375,31 тенге за доллар (-2,43 тенге), суммарный объем торгов – 107,85 млн USD (+31 700 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 436,00 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4610 тенге за рубль при объеме торгов 15 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4548 тенге за рубль (+0,0213 тенге), суммарный объем торгов – 27 млн рублей (-9 млн рублей).

В обменниках курс доллара – 374,5-376 тенге, евро - 435-439 тенге, рос.рубля - 5,45-5,53 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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