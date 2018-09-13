Сенаторы обеспокоены ростом государственного долга

Рост правительственного долга обусловлен дефицитом республиканского бюджета - вице-министр.

В Сенате состоялась встреча с руководством министерства финансов по вопросам государственного и гарантированного государством заимствования и долга, долга квазигосударственного сектора, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Открывая мероприятие, председатель комитета по финансам и бюджету Сената Ольга Перепечина напомнила, что глава государства дал поручение выстроить систему мониторинга и контроля за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора. Правительством, в свою очередь, приняты меры по согласованию объемов внешних займов субъектов квазигосударственного сектора, местных исполнительных органов, мониторингу и контролю за их внешним и внутренним долгом.

Вместе с тем, как подчеркнула О. Перепечина, «несмотря на принимаемые меры, все же динамика роста государственного долга, как в абсолютных, так и в относительных величинах, и рост бюджетных расходов на его обслуживание вызывает опасения». В выступлении было отмечено, что сдерживание пороговых значений соотношения по обслуживанию и погашению долга к доходам бюджета обеспечивается за счет трансфертов из Нацфонда. По словам сенатора, «именно эта проблема является ключевой и реальной – не условные соотношения размера долга с объемами Национального фонда или размером ВВП, а то, что чем больше денег приходится тратить на обслуживание долга, тем меньше их остается на другие бюджетные нужды».

О. Перепечина указала на то, что чем больше размер этих расходов, тем большим становится и сам долг, так как старые эмиссии гасятся за счет новых долговых обязательств, то есть происходит ускорение наращивания долга. Поэтому, как подчеркнула руководитель сенатского комитета, «в течение ближайшего времени долговая проблема может стать одной из основных, несмотря на то, что соотношение долга и ВВП по мировым меркам на данный момент невелико».

В докладе вице-министра финансов Руслана Бекетаева были приведены данные о состоянии госдолга и долга квазигосударственного сектора. В частности, было отмечено, что государственный долг на 1 июля 2018 года составил 14 208,5 млрд тенге или 24,8 % к ВВП, увеличившись с начала 2018 года на 704,3 млрд тенге. В общем объеме госдолга 73,3 % занимает долг Правительства, а 25,7 % – долги Национального банка и местных исполнительных орган

ов.

Квазигосударственный долг на 1 июля 2018 года составил 14 195,2 млрд тенге или 24,8 % к ВВП, увеличившись на 81,8 млрд. тенге, в том числе внешний – 8 246,8 млрд тенге (58% от общего объема) и внутренний – 5 948,4 млрд. тенге (42 %).

Р. Бекетаев рассказал о принимаемых мерах по поддержанию госдолга на безопасном уровне. Одной из важнейших задач остается поддержание дефицита бюджета на низком уровне до 1,5 % к ВВП в 2019-2020 годах, что позволит сохранить долг Правительства к 2020-му году на уровне не более 25,0 % к ВВП и госдолг на уровне не более 27 % к ВВП. Будет продолжена работа по поддержанию дефицита бюджета не выше 1,5 % и по контролю за долгом квазигоссектора, ожидается постепенное снижение совокупного долга государства и квазигоссектора в среднесрочной перспективе – с текущих 49,7 % к ВВП до 40,1 % к 2024 году.

Также докладчик отметил, что в последние годы политика правительственного заимствования направлена на заимствование преимущественно на внутреннем рынке и в национальной валюте.

Депутаты Сената Даурен Адильбеков, Али Бектаев, Бактыбай Чельпеков, Сергей Плотников, Гумар Дюсембаев, Нариман Турегалиев, Нурлан Кылышбаев высказали ряд предложений и критических замечаний по проблемным вопросам формирования и обслуживания госдолга и долга квазигосударственного сектора.

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