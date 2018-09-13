Комитет госдоходов борется с недобросовестными арендодателями

В прошлом году, благодаря мероприятиям КГД предпринимателями из арендодателей стали 9 тысяч человек.

7 тысяч недобросовестных арендодателей смогли выявить за первые полгода 2018 года сотрудники Комитета государственных доходов совместно с КСК и департаментами внутренних дел. Об этом сообщил на брифинге и.о. заместителя руководителя управления камерального мониторинга департамента налогового администрирования КГД МФ РК Ербол Амерханов, передает корреспондент Zakon.kz.

В прошлом году благодаря мероприятиям КГД предпринимателями из арендодателей стали 9 тысяч человек. Правда, несмотря на проводимую работу, по словам спикера, еще порядка 50% рынка арендного жилья остается «в тени».

Выявлять КГД помогают другие ведомства, соседи и сами арендодатели. Так, по словам главного эксперта управления камерального мониторинга департамента налогового администрирования КГД МФ РК Куляш Искаковой, часто у собственника жилья и квартиросъемщика возникают споры. И тогда они идут жаловаться прямиком в налоговые органы. Где с ними проводят разъяснительную работу.

«По доходам, полученным от сдачи имущества в аренду (имущественный доход), физическое лицо обязано самостоятельно по итогам календарного года не позднее 31 марта, следующего за отчетным годом, по месту жительства сдать налоговую декларацию по форме 240.00 и уплатить не позднее 10 календарных дней после срока сдачи декларации индивидуальный подоходный налог по ставке 10% от суммы полученного дохода», - напомнил Амерханов.

Также он отметил, что более приемлемым режимом для данного вида деятельности будет специальный налоговый режим (СНР) на основе патента (потому как ставка налога составляет 1%). Он оплачивается заранее, исходя из прогнозируемой прибыли. Собственник может выбрать любой удобный интервал – 3 месяца, полгода, год. Патент можно продлевать.

«Для применения СНР на основе патента необходимо соответствовать следующим условиям: не использовать наемный труд; предельный доход за календарный год не должен превышать 300-кратный МЗП (8 485 200 тенге в 2018 году)», - сообщил он.

По его словам, это самый популярный налоговый режим у арендодателей.

«Если физическое лицо сдает квартиру в размере 100 тыс., оно может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать СНР на основе патента и заплатить 1%. Зарегистрироваться в качестве ИП можно за 1 день на портале e-gov или в органах госдоходов», - добавил он.

За непредставление налоговой отчетности в срок, а также за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации предусмотрена административная ответственность. Если отчетность не предоставлена впервые, мера взыскания – предупреждение. При повторном нарушении – штраф составит 36 075 (15 МРП). За занятие деятельностью без регистрации решение по административной ответственности принимается судебными органами.

Татьяна Ковалева, Астана

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