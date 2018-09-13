Назарбаев и Эрдоган договорились укреплять торгово-экономические отношения

Также главы государств обменялись мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня.

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганоном, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Как отмечается в сообщении, по завершении официальной церемонии приветствия состоялись переговоры между президентами Казахстана и Турции.

В ходе встречи главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и укрепления торгово-экономических отношений. Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня.

Как отмечалось ранее, в ходе рабочего визита Назарбаева в Турцию, бизнесмены двух стран подписали документы на 1,7 млрд долларов.

"В Казахстане в разных отраслях работают около двух тысяч предприятий с участием турецкого капитала. Они охватывают химическую и легкую промышленности, машиностроение, производство строительных материалов, горно-добывающую отрасль, металлургию и другие", - рассказал глава государства.

Кроме того, Назарбаев снова призвал турецкие компании развивать бизнес в Казахстане.

"Привлечение иностранной рабочей силы для проектов в сфере нефти проводится без квоты и специальных разрешений. Облегчен процесс получения лицензии на недропользование. В рамках развития возобновляемых источников энергии через аукционы инвесторам предусмотрены гарантированный off-take контракт, инвестиционные скидки. В Казахстане работают 11 специальных экономических и 24 индустриальных зон. Для их участников предусмотрены налоговые и другие скидки. Мы еще раз призываем турецкие компании развивать свой бизнес в Казахстане", - отметил президент РК.

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