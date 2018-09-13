О.Бектенов: Любое вмешательство в деятельность МСБ будет рассматриваться как ЧС

Зампред АДГСПК отметил необходимость ограждения предпринимателей от любого вмешательства в их деятельность, снятия административных барьеров, бюрократических препонов.

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции под председательством заместителя председателя АДГСПК Олжаса Бектенова прошлоь расширенное совещание по вопросам подведения промежуточных итогов реализации Дорожной карты, заключенной между НПП «Атамекен» и Агентством, передает Zakon.kz.

Зампред АДГСПК отметил необходимость ограждения предпринимателей от любого вмешательства в их деятельность, снятия административных барьеров, бюрократических препонов.

«Хочу заострить внимание, что в соответствии с установками Главы государства, по поручению председателя Агентства сегодня защита бизнеса определена в качестве одного из главных приоритетов в работе антикоррупционного ведомства. Причем в защите больше всего нуждается малый и средний бизнес. У них нет сильных юридических служб, часто имеет место элементарное незнание своих прав. Любое вмешательство в деятельность МСБ будет рассматриваться как чрезвычайная ситуация. Реакция будет соответствующей», - сказал он.

О.Бектенов отметил, что на сегодняшний день 78% услуг оказывается в электронном виде и через ЦОНы, что облегчает работу и бизнесу. Прогресс в этом направлении налицо.

По его словам 4 года назад эти цифры были вдвое меньше. А, следовательно, у чиновников было в два раза больше возможностей создавать искусственные трудности гражданам и предпринимателям.

Но даже при этом до сих пор довольно часто встречаются.

За последние два с половиной года к административной и дисциплинарной ответственности за нарушения при оказании госуслуг привлечены свыше 2 тысяч работников различных госорганов.

Нарушения этических норм госслужащими также вызывают нарекания со стороны населения и бизнеса.

«С 2016 года за подобные факты наказан 571 чиновник. Что касается уголовно-правовой составляющей, то и здесь работа активизирована. С 2017 года зарегистрировано порядка 400 преступлений по фактам незаконного вмешательства в деятельность МСБ, 119 лиц осуждено. Только в текущем году в рамках уголовных дел защищены права 371 предпринимателя. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году», - подчеркнул замглавы АДГСПК

Он также отметил, что в Агентством инициирован запуск проекта «Protecting business and investments», направленного на защиту бизнеса в рамках антикоррупционного сопровождения.

По словам управляющего директора департамента по защите прав предпринимателей НПП РК «Атамекен» Олега Савеленко, проведенный анализ выявил наличие «серых схем» в механизме взаимодействия бизнеса и государства при реализации госуслуг и осуществлении контрольных, разрешительных функций.

Стороны представили итоги работы по выявлению «серых» схем в сферах регулирования естественных монополий и защиты конкуренции, строительства, сельского хозяйства, а также представили свод информации по анализу коррупционных рисков по регионам Казахстана.

«Выявленные «серые схемы» в сельском хозяйстве показали, что имеются коррупционные риски хищения бюджетных средств путем завышения фактических объемов сельхозпроизводства, подлежащего субсидированию. Должностными лицами оказывается содействие в положительном рассмотрении заявки предпринимателей с завышенными объемами засеянных площадей», - сообщил представитель НПП.

При выдаче разрешений на ввоз в страну сельхозпродукции возможны коррупционные риски в виде злоупотреблений, фальсификации документов. Должностные лица, контролируя рынки, вступают в контакт с предпринимателями и могут за определенную плату допустить к реализации продукцию, не отвечающую ветеринарно-санитарным требованиям.

Подобный пример подлога документов, как рассказал О. Савеленко, зафиксирован в Туркестанской области. Должностное лицо Управления сельского хозяйства ЮКО позволило лжеинвестору получить сумму в размере 25 215 000 тенге субсидий. Представитель ТОО подделал все необходимые документы на получение субсидий, которые в свою очередь были подписаны должностным лицом. В указанной схеме преступление совершено совместно с главным ревизором Управления сельского хозяйства ЮКО.

Кроме того, в анализе выявлены схемы в сферах экологии, строительства, архитектуры, градостроительства, технического регулирования и др.



Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!