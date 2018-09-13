Фильм о Жанне Фриске. Кто сыграет певицу

Возможно, фильм обойдется без Дмитрия Шепелева.

О Жанне Фриске снимут художественный фильм. Певицу сыграет ее сестра Наталья. О том, как продвигается работа над автобиографической картиной, «Комсомолке» рассказал отец артистки.

Друзья и близкие Жанны Фриске хранят память об ушедшей из жизни исполнительнице. Артистка умерла от рака 15 июня 2015 года - ей было 40 лет.

Как рассказал отец Жанны Фриске Владимир Фриске, к съемкам планируют приступить в следующем году.

"Детали не раскрываем, но один секрет могу приоткрыть: Жанну в картине, вероятнее всего, сыграет Наташа (Наталья Фриске, младшая сестра певицы. - Ред.). Мы рассматривали кандидатуры разных актрис, но все было не то. Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у нее получится. Вообще роль Жанны исполнят несколько человек. Поскольку на экране предстанет Жанна в детстве, юности, то будут найдены девочки на эти роли", - рассказал Владимир Фриске.

Сам он играть не будет, на его роль подберут похожих артистов.

"По сюжету у нее родится сын, но кто отец ребенка, останется за рамками фильма. Акцент будет сделан на том, что малыш станет для заболевшей Жанны главным стимулом бороться с недугом", - говорит отец Жанны.

Также, возможно, фильм обойдется без Дмитрия Шепелева, по пожеланию отца певицы.

В сценарии описывается, как Жанна после лечения в США жила в Юрмале и ей на время стало лучше. Как она заново научилась ходить, похудела, начала плавать... Как Павел Воля с женой Ляйсан Утяшевой к ней приезжали и Паше удалось рассмешить Жанну. Встреча с Киркоровым, с Лепсом. Ее воодушевляли эти встречи.

"В фильме будет отражен трагический момент начала 2000-х годов, - продолжает Владимир Фриске. - Жанна, уже известная солистка «Блестящих», возвращалась с гастролей. Бандиты в масках напали на нее на 13-м этаже, когда она вышла из лифта. Ударили кастетом по переносице. Дочь показала, где лежат деньги. Они забрали наличные, золото, положили ей мокрое полотенце на нос - видимо, пожалели, понимали, как важно лицо для артиста, и ушли... Потом Жанна долго лечилась, нос ей по косточкам доктора собирали. У нее была горбинка на носу, а после операции он стал прямой, ей понравилось. Посмеивалась: «Все что ни делается - к лучшему». А журналисты писали: мол, Жанна Фриске решила сделать пластику, чтобы улучшить внешность. После того нападения дочь переехала на другую квартиру, ей наняли охрану".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!