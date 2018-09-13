В Таразе взяли банду, готовившую серию ограблений

Подозреваемые, возраст которых от 23 до 35 лет, в течение месяца готовились к преступлению.

О работе жамбылских полицейских по профилактике преступлений сегодня на брифинге рассказал начальник ДВД Жамбылской области полковник полиции Арман Оразалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально на днях нами в течение суток раскрыто преступление. Задержаны 4 жителей нашего города, которые совершили разбойное нападение и ограбление семьи в Таразе. Мать и дочь занимались продажей золотых изделий. В ходе нападения на них они получили легкое телесное повреждение, мать связали шнуром от пылесоса, забрали золото на сумму свыше 4 млн тенге», - рассказал Арман Оразалиев.

Глава жамбылского гарнизона отметил, что подозреваемые, возраст которых от 23 до 35 лет, в течение месяца готовились к преступлению. Выбирали жертвы, покупали камуфляжную одежду, перчатки, маски. 3 из нападавших проживают в Сахпоселке.

«Сейчас следствие выяснило, что у них был план совершить не одно, а несколько подобных преступлений. То есть в данном случае нашими сотрудниками полиции не только осуществлено раскрытие преступлений, но и проведена профилактика. Ведь одной из наших главных задач являются профилактика, недопущение преступлений», - подчеркнул Арман Оразалиев.

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