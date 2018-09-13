Музыкальные инструменты мира привезли на алматинский Арбат

Уникальные инструменты из нескольких стран мира подарят алматинскому музею.

Фестиваль «Музыкальные инструменты мира» прошёл в Алматы. Игра деревянными ложками, лютня и волынка - участники собрали на сцене Арбата самые звучные музыкальные инструменты в честь празднования дня города, передаёт Zakon.kz.

13 сентября на сцену вышли не только сольные мастера, но и зарубежные ансамбли.

Специально для праздника музыки организаторы вспомнили термин «города-побратимы», который появился после Второй мировой войны.

Сотрудничество городов выражается в частой интеграции, взаимной поддержке и помощи. Сегодня это понятие распространено в большинстве стран мира.

После обретения независимости Казахстан установил дипломатические связи с 180 странами мира. Также, город Алматы имеет 19 городов-побратимов. На сегодняшний день исполняется 20 лет со дня установления побратимских связей с городами Стамбул (Турция), Вильнюс (Литва), Минск (Беларусь) и 15 лет побратимским отношениям с Будапештом (Венгрия) и Александрией (Египет).

В рамках программы также прошли мастер-классы участников из Минска, Вильнюса, Будапешта, Стамбула и Александрии.

14 сентября гостей и жителей города ждёт гала-концерт «Международные музыкальные инструменты на сцене музея» с участием победителей конкурса мастеров «Аңыз домбыра».

После завершения фестиваля музыкальные инструменты стран-участников будут приняты в фонд музея.

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