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Захарова назвала "дырявой шлюпкой" МИД Великобритании

Российский дипломат напомнила, как ранее её английские коллеги настаивали, что паспорта "отравителей Скрипалей" якобы выданы на поддельные имена.

Фото : новости - РуАН13 сентября 2018, 18:52

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией британского внешнеполитического ведомства на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Недовольство российского дипломата вызвали слова английских коллег о лживости заявлений "отравителей", сообщает Life.ru.

— Это говорят те же люди в Форин Офисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Ранее в британском МИД назвали лживым интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, в котором они рассказали о том, как по какому-то "фантастичному и фатальному совпадению" оказались в центре скандала.

Мужчины решили поговорить с представителями прессы после призыва президента РФ Владимира Путина, хотя планировали записать видеообращение. "Отравители Скрипалей" также рассказали, почему выбрали для отдыха именно Солсбери.


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