Захарова назвала "дырявой шлюпкой" МИД Великобритании

Российский дипломат напомнила, как ранее её английские коллеги настаивали, что паспорта "отравителей Скрипалей" якобы выданы на поддельные имена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией британского внешнеполитического ведомства на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Недовольство российского дипломата вызвали слова английских коллег о лживости заявлений "отравителей", сообщает Life.ru.

— Это говорят те же люди в Форин Офисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Ранее в британском МИД назвали лживым интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, в котором они рассказали о том, как по какому-то "фантастичному и фатальному совпадению" оказались в центре скандала.

Мужчины решили поговорить с представителями прессы после призыва президента РФ Владимира Путина, хотя планировали записать видеообращение. "Отравители Скрипалей" также рассказали, почему выбрали для отдыха именно Солсбери.

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