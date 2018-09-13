Банк Астаны испытывает трудности с ликвидностью - Нацбанк

Утверждается, что банком систематически нарушается законодательство РК в части неисполнения договорных обязательств по платежным и переводным операциям.

Начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка Казахстана Александр Терентьев написал соответствующий пост в Facebook, сообщает zakon.kz.

Банком систематически нарушается законодательство РК в части неисполнения договорных обязательств по платежным и переводным операциям.

В этой связи Национальным Банком в рамках надзорного реагирования применялись меры за нарушение Банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Также в целях недопущения увеличения просроченных обязательств Банка перед вкладчиками, Национальным Банком Республики Казахстан была применена ограниченная мера воздействия, а именно Банку предписано не заключать с физическими лицами новые договоры банковского счета в срок до «28» сентября 2018 года.

Дальнейшие мероприятия в отношении Банка будут применяться Национальным Банком в рамках требований, предусмотренных действующим законодательством.

Дополнительно отмечаем, что Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов. Целью системы обязательного гарантирования депозитов является обеспечение стабильности финансовой системы, в том числе поддержание доверия к банковской системе путем выплаты гарантийного возмещения депозиторам в случае принудительной ликвидации банка-участника. С порядком выплаты возмещения Вы можете ознакомиться на сайте АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (www.kdif.kz) в разделе Вкладчикам/Заявления на выплату возмещения.

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