Казахстанский фильм будет представлен на Днях тюркского кино в Кыргызстане

Фильм уже получил высокую оценку на многих мировых фестивалях.

Дни тюркского кино стартовали сегодня в Бишкеке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». В фестивале принимает участие и казахстанский фильм режиссера Сабита Курманбекова - «Оралман».

Программа Дней кино началась с показа кыргызского фильма «Тунку кырсык» (Ночная битва), который не оставил зрителя равнодушным. Казахстанский фильм «Оралман» будет продемонстрирован в Бишкеке 15 сентября на казахском языке, с английскими субтитрами. Он уже получил высокую оценку на многих мировых фестивалях и, конечно, полюбился казахстанскому зрителю. И, по мнению директора анимационного отдела «Казахфильма» Адая Абельдинова, наверняка вызовет интерес у кыргызской публики.

Впрочем, Дни тюркского кино - лишь часть мероприятий в рамках 6-ого заседания Комиссии ТЮРКПА по социальным, культурным и гуманитарным вопросам по теме: «Кино и анимация как части тюркского культурного наследия в тюркоязычных странах», которые продолжатся в столице Кыргызстана завтра.

Парламентарии стран-членов обсудят кинематографию и анимацию в информационном пространстве тюркоязычных стран, национальную политику в этой области, а также выскажут предложения по гармонизации национального и многостороннего законодательства в этой сфере. Также будет обсужден рабочий план будущей деятельности Комиссии и внесены рекомендации в отношении законодательной работы в области кино и анимации.

В совещании примут участие делегации из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции, а также представители Министерства культуры и туризма Турции, Министерства культуры Кыргызстана, Национальных киностудий, дипломатического корпуса, экспертов и других организаций.

С казахстанской стороны в мероприятиях принимают участие члены парламентской делегации - Динар Нукетаева, депутат Сената Парламента и Алия Сапарова, депутат Мажилиса Парламента, а также директор анимационного отдела «Казахфильм» Адай Абельдинов.

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