Казахстан планирует стать ведущим логистическим хабом в ЦА - Назарбаев

Президент принял участие в Третьем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Выступая перед участниками заседания, Президент Казахстана подробно остановился на текущих вопросах двустороннего сотрудничества, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Отношения между Казахстаном и Турцией развиваются в духе стратегического партнерства, важной составляющей которого является торгово-экономическое взаимодействие, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что Турция – один из важных инвестиционных партнеров Казахстана.

Президент Казахстана остановился на конкретных мерах по дальнейшему укреплению двусторонних связей.

В частности, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость эффективного использования возможностей межправительственной комиссии между Казахстаном и Турцией в решении вопросов взаимного сотрудничества.

Кроме того, Глава государства отметил результаты осуществления совместной программы «Новая синергия» и рассказал о перспективах развития инвестиционного партнерства.

- Сегодня Казахстан обновляет транспортную инфраструктуру в рамках программы «Нұрлы жол». В результате ее реализации мы планируем стать ведущим логистическим хабом в Центральной Азии. В этой связи нам необходимо эффективно использовать транзитный потенциал наших стран, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также остановился на вопросах укрепления отношений в нефтегазовой и военно-промышленной отраслях.

Вместе с тем, Глава государства особо акцентировал внимание на важности налаживания продуктивных связей в агропромышленном комплексе, туристической и научно-технической сферах.

В ходе заседания Совета особое внимание также было уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.

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