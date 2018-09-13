Суд конфисковал у банды «Адыл Кытай» роскошные автомобили и несколько тысяч долларов

Остальное имущество, изъятое у семьи Зайнаудина, дома, земельные участки, ювелирные изделия, часы, телефоны были возвращены, так как не было доказано, что это имущество было добыто преступным путем.

Председательствующий на процессе по делу организованного преступного сообщества «Адыл Кытай» судья Батырхан Бакирбаев разъяснил вынесенный им приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Окончательно ему (Адылжану Зайнаудину - прим. редакции) назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Кроме того, у него было конфисковано семь автомашин, которые суд посчитал подлежащим конфискации как имущество, использованное и предназначенное для обеспечения преступной группы, потому что в ходе судебного заседания было установлено, что автомобили использовались участниками преступной группы постоянно, и так сказать на разборки, на них выезжали и при закупке оружия использовались. В этих машинах хранилось оружие. Семь машин представительского класса», - сказал судья после оглашения приговора.

Среди конфискованных автомобилей Mercedes Benz , Lexus LX 570, Mercedes Benz S 550, Lamborghini Colorado, Maybach, Land Rover, Mercedes Benz ML 350. Также он отметил, что суд конфисковал денежные средства в сумме 16 тысяч 300 долларов, 1 млн тенге и 20 евро, которые были изъяты в ходе обыска по месту жительства Зайнаудина, а также 30 тысяч тенге, и 100 долларов, которые были изъяты в ходе обыска автомашины. Остальное имущество, изъятое у семьи Зайнаудина, дома, земельные участки, ювелирные изделия, часы, телефоны были возвращены, так как не было доказано, что это имущество было добыто преступным путем, отметил судья.

Напомним, суд приговорил лидера преступной группировки Адылжана Зайнаудина к 20 годам лишения свободы.

Его сыновья Мехришат Зайнаудин и Бахтишат Арупов приговорены к ограничению свободы и 6 годам лишения свободы соответственно.

Отбывать наказание Бахтишат Арупов будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, а Мехришат Зайнаудин был отпущен в зале суда. Остальные фигуранты дела получили от 3,5 до 8 лет лишения свободы.

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