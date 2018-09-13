Стрелявших в жителей села Достык разыскивают в Туркестанской области

Установлено, что подозреваемые мужчины в возрасте 28-32 лет являются жителями Шардаринского района.

Суд дал санкции на арест в отношении 6 подозреваемых в стрельбе по жителям села Достык Шардаринского района Туркестанской области. Из них двое подозреваемых арестованы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судья Шардаринского районного суда Сапархан Омаров сообщил, что в отношении 4 подозреваемых решение о водворении в следственный изолятор на 2 месяца принято заочно. Потому, что они до сих пор не задержаны полицией.

Установлено, что подозреваемые мужчины в возрасте 28-32 лет являются жителями Шардаринского района. Один из них был ранее судим, отбыл наказание.

«В отношении 6 подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункты 1, 6, 7, 9 Уголовного кодекса РК (Убийство), по статье 287 пункт 4 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), по статье 293 часть 3 пункт 2 (Хулиганство)».

Напомним, 2 сентября в селе Достык Шардаринского района произошла массовая стрельба, погиб 22-летний мужчина. Еще два человека с различными огнестрельными ранениями попали в больницу.

Позднее выяснилось, что это преступление совершено вследствие конфликта между рабочими, грузившими дыни. Местная полиция разыскивает четверых мужчин, стрелявших в жителей села.

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