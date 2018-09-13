Назарбаев подчеркнул стратегический характер отношений между Казахстаном и Турцией

Президенты дали брифинг для представителей средств массовой информации по итогам официального визита в Турецкую Республику.

Выступая перед представителями СМИ, Нурсултан Назарбаев поблагодарил Реджепа Эрдогана за оказанное гостеприимство, а также поздравил с победой на прошедших президентских выборах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул стратегический характер отношений между Казахстаном и Турцией.

- Наши взаимоотношения, основанные на общей истории и духовных ценностях, стремительно развиваются и укрепляются по всем направлениям, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подробно остановился на результатах проведенных переговоров с Президентом Турецкой Республики Р.Эрдоганом.

- Сегодня у нас с Президентом Турции состоялись содержательные и результативные переговоры. Эта встреча позволила нам обменяться мнениями по актуальным вопросам. В целом, хочу отметить, что Астана и Анкара всегда открыто обсуждают региональные и международные проблемы, по которым наши позиции схожи, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана также выразил уверенность в том, что прошедшее Третье заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул заинтересованность обеих стран в дальнейшем укреплении и углублении политического диалога и дружбы между братскими народами.

Кроме того, Глава государства остановился на вопросах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

- Сейчас в нашей стране действует более 1800 предприятий с участием турецкого капитала. Объем товарооборота между странами в прошлом году составил почти 2 миллиарда долларов США. Мы договорились, что в будущем этот показатель достигнет 5 миллиардов долларов США, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил промежуточные результаты осуществления совместной программы «Новая синергия» и остановился на результатах переговоров с «капитанами турецкого бизнеса».

- В целом, по итогам визита были подписаны соглашения по коммерческим проектам на сумму около 2 миллиардов долларов США. В ближайшее время нам необходимо приложить усилия для реализации достигнутых сегодня договоренностей, - подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана также призвал турецких инвесторов активно принять участие в развитии транспортно-логистического хаба, функционирующего на базе портов Актау и Курык.

- Сегодня в ходе переговоров мы обсудили наше сотрудничество в транзитно-транспортной, нефтегазовой, военно-технической, сельскохозяйственной, туристической, культурной, образовательной, научной и технологической отраслях. Мы договорились усилить наше взаимодействие по этим направлениям, - заключил Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Р.Эрдоган выразил благодарность Главе государства за официальный визит и высоко оценил итоги проведенных встреч.

Президент Турецкой Республики рассказал о ключевых результатах переговоров по вопросам расширения торгово-экономических связей, углубления сотрудничества в образовательной и культурной сферах, отметив их позитивную динамику.

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