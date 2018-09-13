Швейцарский дипломат, помогавший в деле Храпунова, попал под подозрение

Томас Борер утверждает, что лишь консультировал Минюст Казахстана по делу экс-акима Алматы Виктора Храпунова.

Швейцарская федеральная прокуратура готова возбудить уголовное дело в отношении бывшего посла Швейцарии в Казахстане Томаса Борера и бывшего депутата швейцарского парламента Кристиана Миша, пишет Sputnik Казахстан.

Дело расследуется уже несколько лет. Томасу Бореру инкриминируется лоббирование интересов Казахстана. В частности, его обвиняют в создании парламентского запроса от имени Кристиана Миша в Федеральный совет Швейцарии. Запрос касался расследования дела Храпунова.

В прокуратуре полагают, что Томас Борер мог получить денежное вознаграждение за написание запроса. Миш и Борер отрицают передачу денежных средств между собой.

Однако весной 2018 года на немецком портале Bund.de был опубликован счет на оплату годового железнодорожного абонемента первого класса Мишу в бытность его работы секретарем парламентской группы "Швейцария – Казахстан". Бывший депутат ко всему прочему уже имел оплаченный абонемент. По словам Борера, произошла бухгалтерская ошибка и деньги были возвращены обратно.

В ответ на запрос портала swissinfo.ch Томас Борер опроверг все выдвинутые против него обвинения.

"Я консультировал министерство юстиции Казахстана в рамках его сотрудничества с швейцарским правительством. Речь идет об уголовном преследовании лиц, которые незаконным путем лишили Казахстан миллиардных сумм в американской валюте и скрыли при этом часть денег в банках Швейцарии. Прежде всего речь идет о деле Виктора Храпунова", — заявил Томас Борер.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA отмечает, что в отношении Миша действует депутатский иммунитет. В свою очередь, в консалтинговом агентстве Борера назвали ситуацию "ловким пиаром".

Супруги Храпуновы — Виктор и Лейла — подозреваются в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве, легализации похищенного ОПГ имущества.

Ущерб, нанесенный государству, оценивается следствием в 250 миллионов долларов.

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