МНЭ опровергло заявление Raimbek касательно дефицита сахара

Оснований говорить о дефиците данного продукта и о росте цен нет.

В Министерстве национальной экономики РК объяснили заявление компании Raimbek о возможном образовании дефицита сахара на рынке Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

Накануне на станицах некоторых отечественных новостных сайтов были опубликованы заявления представителей компании «Raimbek» о возможном образовании дефицита сахара на рынке Казахстана. Министерство национальной экономики информирует в этой связи о следующем:

По данным Министерства сельского хозяйства, в стране с начала года произведено сахара 138 тыс. тонн, импортировано 121 тыс. тонн. По данным акиматов областей и городов Астана и Алматы в стабфондах на сегодняшний день имеется достаточный запас сахара.

Стоит также отметить, что в настоящее время осуществляется сбор урожая 2018 года, который будет способствовать увеличению сырья для производства. Поэтому оснований говорить о дефиците данного продукта и о росте цен нет.

Кроме того, Казахстан не вводил никаких запретов на импорт сахара и сырья для его производства. С момента создания Таможенного союза в 2010 году в отношении сахара белого, импортируемого из третьих стран, применялся Единый таможенный тариф в размере 340 долларов за тонну, который действует в отношении всех стран-участниц ЕАЭС. В рамках взаимной торговли между странами Союза оборот сахара является беспошлинным. Ряд производителей сахара Казахстана, в том числе компания "Raimbek", с 2010 года имели временные льготные преференции в рамках ЕАЭС по беспошлинному ввозу из третьих стран сахара и сырья для его производства. 27 июля текущего года постановлением Правительства на основании предложения Министерства сельского хозяйства в рамках имплементации национальных обязательств в ЕАЭС данные льготные преференции были исключены.

Позиция Министерства сельского хозяйства обусловлена необходимостью поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, а также снижения импортозависимости страны. В этой связи, с 27 июля 2018 года казахстанские предприниматели обязаны платить ввозную таможенную пошлину при импорте сахара белого в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС – 340 долларов США за 1 тонну.

Для сведения, в РК функционирует порядка 15 предприятий по производству кондитерских изделий (без учета кондитерских предприятий, производящих скоропортящуюся продукцию (торты, пирожные и т.д.) и 41 производителей безалкогольных напитков. При этом, лишь 5 из них получали льготы в рамках СЭЗ и как владельцы свободных складов. В этой связи, отмена данных льгот восстанавливает равные условия для всех участников рынка производства кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

Министерство подчеркивает, что отмена льгот на ввоз сахара для ряда производителей не повлияет на население в части какого-либо дефицита или роста цен. Данный вопрос находится на контроле всех центральных государственных и местных органов.

Справочно:

Общее производство сахара в 2017 году 316 386 тонн (в 2016 – 402 965 тонн, 2015 – 239 926 тонн). Доля экспорта составляет 37 тыс тонн (11,7%) (Узбекистан, Таджикистан). Доля импорта – 183 тыс тонн (Россия, Беларусь, Польша).

Общее количество производителей – 32 (28 малые, 4 крупных), большая доля которых сконцентрирована в южных регионах.

В рамках государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы, разработанной МСХ, для повышения конкурентоспособности отечественного производства оказываются меры государственной поддержки сахарным заводам и кондитерским фабрикам путём возмещения части затрат (30%) от вложенных инвестиций на модернизацию производства. Также принимаются меры по обеспечению сырьём перерабатывающих предприятий путём субсидирования сельхозтоваропроизводителей за тонну сданной на переработку сахарной свёклы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!