Из Нацфонда страны возьмут больше денег, чем планировалось

Всего на следующий год из национальных запасов возьмут два триллиона 450 миллиардов, в 2020-м – ещё два триллиона 300 миллиардов тенге.

Правительство возьмет из Национального фонда страны больше денег, чем планировалось ранее. Это связано с общим дефицитом бюджета. На ближайшие два года дополнительно понадобятся 450 миллиардов тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Так, министр нацэкономики подсчитал, что на следующий год из фонда возьмут сверх положенного 150 миллиардов. А в 2020-м – ещё 300. При этом только в марте Сулейменов обещал, что министерство будет стараться сохранять запасы Нацфонда. И даже называл точные цифры. И вот планы поменялись. На что конкретно потратят дополнительные деньги, Сулейменов пока не смог объяснить. В целом же картина выглядит так: всего на следующий год из национальных запасов возьмут два триллиона 450 миллиардов, в 2020-м – ещё два триллиона 300 миллиардов тенге.

- Действительно, там есть сумма два триста на следующий год. Мы эту сумму предлагаем увеличить. Для этого в Указ главы государства касательно концепций управления национальным фондом на данный момент вносится изменение. Опять же все суммы, куда будут направлены дополнительные средства, будут подробно доложены Министерством финансов и всеми отраслевыми ведомствами, - сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

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