Бесплатная детская стоматология в Алматы пойдёт с молотка

Врачи и пациенты возмущены.

В Алматы единственную бесплатную детскую стоматологию выставили на торги. Государственную клинику планируют передать в частные руки. Ее оценили в 500 миллионов тенге. Врачи и пациенты озадачены. Боятся, что после продажи всё может измениться. Но власти обещают: бесплатная стоматология будет работать, как раньше, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В эту поликлинику на прием к стоматологам ежедневно приходят около пятисот детей. От самых маленьких до подростков. Новорожденным здесь подрезают уздечки. Детям постарше лечат и удаляют зубы, исправляют неправильный прикус. В этой же поликлинике ребята проходят курс реабилитации после операций. И все это бесплатно.

Врачи переживают, потому что поликлинику решили пустить с молотка. Многие медики работают здесь с самого основания и боятся перемен. Искать новую работу они не хотят. Возмущены продажей поликлиники и родители маленьких пациентов.

По словам врачей, они целый год отстаивают свою поликлинику. В 2017 ее уже выставляли на торги, и даже продали за 2 с половиной миллиарда тенге. Медики без боя не сдались, подали в суд, и выиграли.

- Тот человек, который хотел купить, не предоставил документацию, которая нужна была для комиссии. Естественно, так получилось, что нас оставили потом в покое. Но оказалось, что до поры до времени, - рассказывает врач-эксперт детской стоматологической поликлиники Сауле Сиырбай.

В следующий вторник детская стоматологическая поликлиника может уйти с молотка. Врачи опасаются: после приватизации медучреждения пациенты не смогут получать гарантированный объем бесплатных услуг. А еще хуже, поликлиника может превратиться в супермаркет, как это было со второй стоматологической. А особенные дети останутся без лечения после операций. Не останутся, заверили в акимате. Поликлинику продадут, но с несколькими условиями: новый владелец будет обязан сохранить профиль медучреждения, и у него должен быть опыт работы в детской стоматологии.

- Уже новые инвесторы, которые приобретут детскую стоматологию, они придут с заявкой в управление здравоохранения и будут участвовать в госзаказе. То есть население, которое обслуживалось, контингент – это дети, у которых лечатся зубы на бесплатной основе, они будут так же лечиться, - говорит руководитель управления финансов г. Алматы Айнур Кудайбергенова.

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