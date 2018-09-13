Павленского освободили из французской тюрьмы

Перед заседанием акцию в поддержку Павленского у здания суда провели активистки группы FEMEN.

Суд в Париже освободил из-под ареста и поместил под судебный контроль художника-акциониста Петра Павленского, которого вместе с женой обвиняют в поджоге здания Банка Франции, сообщает русская служба RFI.

Как отмечает RFI, теперь ему придется регулярно отмечаться в полиции, а также не покидать пределы Франции. Первое заседание по существу назначено на 10 января.

«Я хочу сказать две вещи. Первая — Банк Франции — это не банк для бедных, а символ уничтожения всех революционных начал, который профинансировал уничтожение 35 000 человек. Второе — для меня не имеет значения, освободит меня суд или нет», — приводит RFI слова акциониста на заседании суда.

Перед заседанием акцию в поддержку Павленского у здания суда провели активистки группы FEMEN. Они стояли с зашитыми ртами, отсылая этим к акции Павленского у Казанского собора в 2012 году.

La bouche cousue, en hommage à l’une de ses célèbres actions, les activistes ont dénoncé la répression disproportionnée menée par l’état Français envers Piotr Pavlenski ainsi que la volonté de museler son discours militant et de nier sa liberté d’expression. #FREEPIOTRPAVLENSKI pic.twitter.com/q4FWxRCk7v — inna shevchenko (@femeninna) 13 сентября 2018 г.

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