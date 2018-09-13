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Павленского освободили из французской тюрьмы

Перед заседанием акцию в поддержку Павленского у здания суда провели активистки группы FEMEN.

Фото : Известия13 сентября 2018, 22:19

Суд в Париже освободил из-под ареста и поместил под судебный контроль художника-акциониста Петра Павленского, которого вместе с женой обвиняют в поджоге здания Банка Франции, сообщает русская служба RFI.

Как отмечает RFI, теперь ему придется регулярно отмечаться в полиции, а также не покидать пределы Франции. Первое заседание по существу назначено на 10 января.

«Я хочу сказать две вещи. Первая — Банк Франции — это не банк для бедных, а символ уничтожения всех революционных начал, который профинансировал уничтожение 35 000 человек. Второе — для меня не имеет значения, освободит меня суд или нет», — приводит RFI слова акциониста на заседании суда.

Перед заседанием акцию в поддержку Павленского у здания суда провели активистки группы FEMEN. Они стояли с зашитыми ртами, отсылая этим к акции Павленского у Казанского собора в 2012 году.


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