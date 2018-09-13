Построенная год назад трасса Караганда-Темиртау покрылась трещинами

К слову, на строительство было выделено 11 миллиардов тенге. Теперь поврежденное полотно придется снимать и укладывать заново.

Трассу Караганда-Темиртау сегодня просканировали георадаром. Бетон, который там уложили всего год назад, покрылся трещинами, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сами дорожники называют такую картину нонсенсом. Они заверяют, все делали по проекту, и в других регионах проблем никогда не было. Напомню, строительство шестиполосной трассы Караганда-Темиртау рассчитано на 2 года, однако дефекты почти на 5 километрах появились через год после укладки. К слову, на строительство было выделено 11 миллиардов тенге. Теперь поврежденное полотно придется снимать и укладывать заново. Правда, сначала предстоит выяснить, почему разрушается новая дорога. Просканировать слои покрытия и узнать состав бетонной смеси позволит современное оборудование.

- Первые полгода строительства данного маршрута не было таких трещин, но сейчас они образовались, и мы хотим выяснить причины. Можем предполагать, что трещины образовались из-за шахтных подработок, либо из-за снижения уровня основания, а, может, даже движение на дорогах стало слишком интенсивное. Так как мы являемся генеральным подрядчиком, все мы устраним за свой счет, - говорит руководитель генеральной подрядной организации Сейдельды Пакентаев.

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