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«Барыс» подписал знаменитого «тракториста»

Константин Климонтов подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2019 года.

Фото : 74hockey.ru13 сентября 2018, 22:56

Хоккейный клуб «Барыс» официально объявляет о подписании контракта с защитником Константином Климонтовым, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2019 года.

Климонтов выступает в КХЛ с момента основания Лиги. Почти всю карьеру он провёл в челябинском "Тракторе". Исключением стал лишь сезон 2014/2015, который Климонтов провёл в "Витязе". Всего на счету новичка "Барыса" 229 игр в КХЛ – 33 (7+26) очка.


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