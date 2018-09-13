50-летняя жительница Британии беременна четверней

Я не выгляжу на 50 и не чувствую себя на 50. Люди могут говорить всё что хотят!

50-летняя Трейси Бриттен станет самой пожилой мамой Великобритании, которая родит четверняшек, сообщает The Sun. Женщина забеременела на Кипре с помощью экстракорпорального оплодотворения, сейчас она на 25-й неделе беременности, на 32-й неделе её дети появятся на свет путём кесарева сечения, сообщает Life.ru.

Бриттен с супругом Стивеном ждут трёх дочек (идентичных близнецов) и мальчика. Отмечается, что у Трейси уже есть трое детей и восемь внуков.

— Каждый год я хотела родить ещё одного ребёнка. Возраст подходил к 50, и я подумала, что просто сделаю это, — рассказала Трейси в интервью.

По словам женщины, её не волнуют слова критикующих её людей.

— Не я первая, не я последняя. Я не выгляжу на 50 и не чувствую себя на 50. Люди могут говорить всё что хотят. Они не знают моей истории. Когда они увидят четырёх красивых малышей, они поменяют своё мнение, — считает женщина.

От первого супруга у Трейси есть трое детей. С ним она разошлась в 2003 году, а спустя два года встретила Стивена.

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