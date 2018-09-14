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В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются заморозки.

Фото : Культурометр Одессы14 сентября 2018, 00:23

Сразу в нескольких областях Казахстана в связи с погодными условиями объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Так, в Северо-Казахстанской области и в Петропавловске 14 сентября ожидается днем дождь, местами гроза, ветер 15-20 м/с, местами по области порывы 23-28 м/с, в Петропавловске 25 м/с.

В Костанайской области в пятницу также ожидается ветер, местами 15-20 м/с, утром и днем местами гроза, в Туркестанской области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области сохраняются заморозки – ночью 14 сентября на севере региона заморозки 2°С, в Талдыкорган ожидаются – 1-3°С.

Также заморозки прогнозируются ночь 14 сентября в Восточно-Казахстанской области – 3°С.


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