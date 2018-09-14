Более 100 миллиардов тенге выделят из бюджета на защиту от террористов

Миллиарды на борьбу с терроризмом потратит Казахстан в ближайшие 3 года.

Сегодня в Мажилисе депутатам презентовали новый законопроект о республиканском бюджете. Немалые деньги также заложены для переезда госорганов в Туркестанскую область. Дополнительные средства получит и Шымкент, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Не прошло и трех дней, как премьер отчитал своих подчиненных за не освоенные государственные деньги, и вот минфин презентовал сегодня парламентариям бюджет на три года. Законопроект представил Берик Шолпанкулов. Он временно заменяет Султанова. Последний если помните возглавил акимат Астаны. Теперь о госказне. Из бюджета министерство финансов намерено выделить расходы для силовых органов. Сумма колоссальная, почти 115 миллиардов тенге. На эти деньги правоохранители будут защищать нас от радикалов и террористов.

«Эти деньги, то есть 114,5 миллиардов тенге выделяем в период с 2018 по 2023 годы, на борьбу с терроризмом, из них на 2019 год почти 43 миллиарда тенге», - сказал вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.

Лакомый кусочек достанется и Туркестанской области. На переезд чиновников в новый областной центр министерство финансов намерено выделить 2,5 миллиарда тенге. Кстати, кусочек бюджетного пирога достанется и Шымкенту, как городу республиканского значения.

«Более миллиарда тенге. Это дополнительное финансирование Шымкента. Города миллионника. Средства также заложены в проекте нового трехлетнего бюджета. Вообще, в целом в 2019 году за счет средств республиканского бюджета регионам будет выделено более двух триллионов тенге, что составляется порядка 24% от общих расходов бюджета», - отметил вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.

Цифры конечно впечатляют! Но, в стране снижается доля нефтяных поступлений в бюджет. А расходы казны тем временем растут. Однако, Шолпанкулов говорит о другой хорошей динамике. Наблюдается укрепление устойчивости налоговых поступлений.

«Основным показателем реализации данной задачи является объем не нефтяных поступлений. В 2019 году он запланирован в размере более 6 триллионов тенге, с ростом к плану текущего года 966 миллиардов тенге или на 18,2%», - сообщил вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.

Проект закона о республиканском бюджете, понятно, будут еще пересматривать. Обсуждать в профильных комитетах. Потом только вынесут на всеобщее депутатское обсуждение. Поделился Шолпанкулов еще одной хорошей новостью. Средний размер пенсии в 2019 году увеличится на 5728 тенге. И тогда она составит более 87 тысяч тенге.

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