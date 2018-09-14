Блогер из Украины снял видео про Актау
Денис ведет канал NedliN LIVE на YouTube, где публикует видеотчеты о своих путешествиях.
Фото : youtube.com14 сентября 2018, 01:36
Известный украинский блогер Денис Гизатуллин посетил Актау, где снял видеообзор, в котором поделился впечатлениями, сообщает zakon.kz.
Денис ведет канал NedliN LIVE на YouTube, где публикует видеотчеты о своих путешествиях.
В новом видео он рассказал о дороге из Донецка в Казахстан, а также интересные факты об Актау.
Город чистый, дороги ровные. Вся растительность выращена искусственно и поливают ее вручную, - говорит Денис в камеру и показывает своим подписчикам кусты вдоль тротуара.
Отдельно блогер отметил, что в городе стоит памятник Тарасу Шевченко и напомнил, что город когда-то носил его имя.
Запах не морской, а именно пресного водоема, - вздыхает Денис.
Он также рассказал о единственном маяке в городе. И что тот находится на крыше жилого дома.
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