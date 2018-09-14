Блогер из Украины снял видео про Актау

Денис ведет канал NedliN LIVE на YouTube, где публикует видеотчеты о своих путешествиях.

Известный украинский блогер Денис Гизатуллин посетил Актау, где снял видеообзор, в котором поделился впечатлениями, сообщает zakon.kz.

Денис ведет канал NedliN LIVE на YouTube, где публикует видеотчеты о своих путешествиях.

В новом видео он рассказал о дороге из Донецка в Казахстан, а также интересные факты об Актау.

Город чистый, дороги ровные. Вся растительность выращена искусственно и поливают ее вручную, - говорит Денис в камеру и показывает своим подписчикам кусты вдоль тротуара.

Отдельно блогер отметил, что в городе стоит памятник Тарасу Шевченко и напомнил, что город когда-то носил его имя.

Запах не морской, а именно пресного водоема, - вздыхает Денис.

Он также рассказал о единственном маяке в городе. И что тот находится на крыше жилого дома.

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