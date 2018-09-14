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Этап Гран-при во Франции будет посвящен Денису Тену

Этап пройдет 22-25 ноября.

Фото : Газета "Литер"14 сентября 2018, 01:53

Заключительный этап серии Гран-при, который пройдет во французском Гренобле, будет посвящен памяти казахстанского фигуриста Дениса Тена, который 19 июля погиб от ножевых ранений, сообщает sports.ru.

«Исполнительный совет Федерации фигурного катания Франции (FFSG) планирует во время соревнований отдать дань памяти заслуженному фигуристу Денису Тену, жестоко убитому злыми и бездушными людьми. Денис часто катался во Франции, в том числе в прошлом году, и был очень популярен. Публика любила его за удивительную доброту и открытость», – говорится в официальном письме FFSG в адрес Национальной федерации конькобежцев Казахстана.

Французский этап Гран-при пройдет 22-25 ноября.

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