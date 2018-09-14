Бой Головкина и Альвареса покажут на Арбате в Астане

15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) Сауль Альварес и Геннадий Головкин проведут долгожданный рематч.

Бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса покажут на столичном Арбате, передает МИА «Казинформ».

«Гена, алга! Go GGG! Такие лозунги будут звучать утром 16 сентября по времени Астаны по всему Казахстану и не только!!! Думаю, Лас-Вегас знает, кого принял в гости. Чемпион WBC, WBA (super), IBO в среднем весе и просто гордость всего Казахстана — Гена GGG проведёт второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом. Эту встречу в прямой трансляции мы будем показывать на Арбате. Все желающие с самого утра могут занимать удобные места в летнем кинотеатре Арбата для просмотра поединка на большом экране. Этим осенним утром будет жарко однозначно», — сообщил на своей странице в Фейсбуке аким Сарыаркинского района Астаны Арман Турлубек.

Напомним, 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) Сауль Альварес и Геннадий Головкин проведут долгожданный рематч. Бой состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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