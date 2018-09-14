Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В рисунок герба Франции добавили лотарингский крест

Каждый французский президент вносил изменения в геральдику республику по своему усмотрению.

Фото : © Fotolia / fanfan14 сентября 2018, 06:38

Елисейский дворец в четверг обнародовал новый герб Франции, в рисунок которого добавлен лотарингский крест, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дворец представил новый герб во время выступления президента Франции Эммануэля Макрона по случаю презентации плана по борьбе с бедностью.

"Мы выиграли от утверждения новой графической концепции поста президента", — сказал советник главы государства.

Каждый французский президент вносил изменения в геральдику республику по своему усмотрению. Макрон не стал исключением из правила, добавив в него изображение лотарингского креста.

Название лотарингского креста происходит от Лотарингии — региона на северо-востоке Франции, он представляет из себя крест с двумя поперечинами в верхней части. Лотарингский крест — символ, отсылающий к французскому сопротивлению и "свободной Франции" времен Шарля де Голля. После Второй мировой войны крест также стал партийным символом голлистов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты