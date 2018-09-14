Кличко пока не собирается баллотироваться в президенты Украины

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не собирается баллотироваться в президенты Украины, пока не реализовал все запланированные проекты, пишет РИА Новости.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.

"Я взял задание (по Киеву – ред.)… и будет нечестно скакать с одной должности на другую. Я должен довести до того уровня, что мы будем гордиться Киевом, а потом, когда я смогу все это реализовать, я не исключаю того, что я выйду и скажу — как в Киеве, я готов сделать в каждом городе и селе, такие же стандарты жизни", — приводит слова Кличко в четверг интернет-издание "Украинская правда".

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что Кличко не будет баллотироваться на выборах 2019 года, мэр украинской столицы ответил, что "должен реализовать те ожидания, которые у киевлян".

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