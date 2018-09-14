Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Австралии путешественники застряли на необитаемом острове

На Глостере есть связь, поэтому туристы смогли опубликовать просьбу о помощи в социальной сети.

Фото : CC BY 2.0 / Damien Dempsey / Airlie Beach, Queensland14 сентября 2018, 07:41

Четверо туристов приплыли на остров Глостер в австралийском штате Квинсленд на надувном плоту, где было сложено все их оборудование. Но плот оказался дырявым и быстро затонул, сообщает РИА Новости.

Впрочем, на Глостере есть связь, поэтому туристы смогли опубликовать просьбу о помощи в социальной сети.

"Это может прозвучать глупо, но я с тремя моими друзьями застрял на острове рядом с городом Эрли-Бич, потому что в нашем надувном матрасе, на который мы погрузили всю походную экипировку, образовалась дыра, и он затонул, — написал один из туристов в Facebook. — Есть ли кто-то поблизости? Мы можем заплатить!"

На следующий день утром путешественников забрали спасатели.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты