Столичные прокуроры выявили крупный долг недропользователя перед государством

В итоге по данному иску решением суда в доход государства с ТОО «Манаш Петролеум» взыскано 113 млн. тенге.

В ходе судебного разбирательства гражданского дела по заявлению ТОО «Манаш Петролеум» об обжаловании действий Министерства энергетики Республики Казахстан по отказу в продлении контракта на недропользование, прокурором установлен факт неуплаты штрафа за невыполненные финансовые обязательства перед государством, Zakon.kz со ссылкой на сайт прокуратуры Астаны.

Однако, Министерством меры по взысканию данного штрафа оставлены без должного контроля.

По требованию прокуратуры города Министерством подан в суд иск о принудительном взыскании соответствующего долга.

В итоге по данному иску решением суда в доход государства с ТОО «Манаш Петролеум» взыскано 113 млн. тенге.

Данное решение вступило в силу 12.09.2018 г. после рассмотрения апелляционной жалобы ответчика, которая оставлена без удовлетворения.

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