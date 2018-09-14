Глава NASA впервые прилетит на Байконур, чтобы проводить астронавта

Руководители Роскосмоса и NASA договорились провести первую личную встречу на космодроме Байконур 10 октября.

Телефонный разговор главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с руководителем NASA Джимом Брайденстайном состоялся в среду, 12 сентября. Главы космических «министерств» обсудили ход работ по выявлению причин утечки воздуха на станции, передает mk.ru.

Руководители Роскосмоса и NASA договорились провести первую личную встречу на космодроме Байконур 10 октября текущего года в ходе визита Администратора NASA в Россию и Казахстан для участия в мероприятиях, связанных с предстоящим полетом к МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга на ТПК «Союз МС-10».

Телефонный разговор состоялся по инициативе Дмитрия Рогозина. Он проинформировал американского коллегу о принятом решении создать комиссию под руководством Госкорпорации «Роскосмос» по расследованию причины утечки воздуха из пристыкованного в настоящее время к МКС транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09».

Как сообщили в Роскосмосе, собеседники отметили циркулирующие в СМИ спекуляции в отношении возможных причин данного инцидента и договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования.

Стороны подтвердили необходимость дальнейшего тесного взаимодействия между техническими экспертами Роскосмоса и NASA по идентификации и ликвидации причин утечки воздуха. Не забыли и плановых работах. Они также подтвердили нацеленность всего экипажа МКС на безопасную эксплуатацию станции и пристыкованных к ней кораблей для успешного выполнения поставленных задач.

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