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Антитеррористические учения проходят в столичном аэропорту

Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

Фото : commons.wikimedia.org14 сентября 2018, 09:10

14 сентября текущего года с 9.00 до 13.00 часов Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом во взаимодействий со службами международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» и АО «Air Astana» на территории аэропорта проводится плановое антитеррористическое учение, передает Zakon.kz со ссылкой на штаб.

"Целью мероприятия является совершенствование межведомственного взаймодействия и практическая отработка совместных действий служб аэропорта, сил и средств СОШ по экстренному реагированию на террористические проявления на объектах транспорта", - сказано в распространенном сообщении.

Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

"В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов", - обратились в Столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.


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