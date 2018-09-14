62 центнера с гектара: в СКО зафиксирован рекорд урожайности

По СКО уборочная страда идет полным ходом.

В Айыртауском районе ТОО «Бабык-Бурлук» обновил областной рекорд по урожайности пшеницы. Во время поездки акиму СКО Кумару Аксакалову показали пшеничное поле, где урожайность составила 62,5 центнеров с гектара. Прежний рекорд 55 ца/га принадлежал ТОО «Тукым».

На вопрос о том, как удалось вырастить такой богатый урожай, руководитель ТОО «Бабык-Бурлук» Сеилбек Махметов ответил кратко: «Надо заниматься с землей».

Именно такой месседж Кумар Аксакалов пытался донести до каждого руководителя хозяйства во время встреч на полях Кызылжарского, Есильского и Айыртауского районов.

«На земле плохо работать должно быть не выгодно. Государство помогает аграрному сектору. Должна быть отдача в виде повышения заработной платы и других социальных благ сельчанам», - сказал Кумар Аксакалов обращаясь к аграриям.

Для нерадивых хозяев земли аким области привел в пример главу «Бабык-Бурлук» Сеилбека Махметова. Сейчас в селе Нижный-Бурлук все делается для сельчан. Средняя зарплата 141 тысяч тенге. Силами хозяйства будет проведено центральное отопление к домам сельчан. В следующем году начнется строительство домов для работников.

«Есть хлеб, есть результат, и соответственно есть возможность повышать зарплату работникам. Так и должно быть. Если хозяйство не получает хорошего урожая, зарплату он не поднимет. Значить, с такими аграриями местная власть должна работать», - отметил аким СКО.

В целом, по СКО уборочная страда идет полным ходом. На 13 сентября по области обмолочено 32 процента посевной площади или 878 тыс.га. Средняя урожайность составляет 14,9 ца/га. Аким области призвал аграриев эффективно использовать каждый благоприятный день и собрать урожай в кратчайшие сроки.

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