Популярные романсы и песни прозвучат на сцене "Астана Опера"

Программа концерта располагает к душевному разговору солистов со зрителями.

Мастера исполнения романсов – солисты оперы и артисты оркестра театра «Астана Опера» выйдут на сцену Камерного зала 19 сентября в концерте «И голос в сердце отзовётся» из цикла «Очарование романса». Для любителей этого жанра подготовили популярные романсы и песни, инструментальные шедевры выдающихся композиторов, сообщает пресс-служба театра.

В концерте примут участие Заслуженный деятель Казахстана (сопрано) Айгуль Ниязова, Заслуженный деятель Казахстана (меццо-сопрано) Дина Хамзина, Елена Ганжа (сопрано), Рамзат Балакишиев (тенор), Болат Есимханов (бас), Заслуженная артистка Казахстана (скрипка) Макпал Бекмагамбетова, лауреат международных конкурсов (виолончель) Аскар Муканов. Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова.

- Концерты из этого музыкального цикла очень любимы столичной публикой. В программу вечера вошли старинные романсы, а также романсы русских композиторов: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков и др. Поэтическую атмосферу вечера создаст гармоничное сочетание прекрасных мелодий с одухотворенными стихами поэтов «Серебряного века». Главная тема концерта, конечно, - «любовь», но в программу также включены романсы, посвященные прекрасному времени года, – осени. Кроме вокальной музыки, прозвучит также инструментальная. В интерпретации виолончелиста Аскара Муканова и скрипачки Макпал Бекмагамбетовой будут звучать популярные и редко исполняемые произведения, - рассказала автор концерта Раушан Бескембирова.

Заслуженный деятель Казахстана сопрано Айгуль Ниязова подчеркнула, что сама программа концерта располагает к душевному разговору солистов со зрителями.

- В процессе репетиций, к приятному удивлению, мы с Рамзатом Балакишиевым заметили, что наши голоса очень хорошо сливаются, это немаловажно при исполнении в ансамбле. Мы будем петь лирические дуэты А.Е. Варламова «Горные вершины», С.И. Танеева «Как нежишь ты, серебряная ночь» и др., но будет и шутливый дуэт «Ванька – Танька» А.С. Даргомыжского. Это исполнение требует актерского мастерства, не сомневаюсь, что публике понравится. Кроме того, будет очень много новых произведений, потому что нам, артистам, хочется развиваться в камерном исполнительстве, и слушателям, конечно, также будет интересно познакомиться с новыми сочинениями, - заключила Айгуль Ниязова.

Начало концерта в 19.00

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