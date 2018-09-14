С начала работы телефона доверия "111" было спасено 119 жизней

Благодаря телефон доверия был предотвращен 51 случай жестокого обращения

В 2016 году при поддержке Правительства Республики Казахстан в сотрудничестве с международными организациями был запущен проект "Экстренная служба 111" при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Казахстан. За время работы телефон было спасено 119 жизней, предотвращен 51 случай жестокого обращения, проведено 4 095 психологических и 1 840 юридических консультаций, кроме того, операторами проведены 8 132 информационно-справочные консультации, сообщает Zakon.kz.

Так, в 2017 году поступило 2528 звонков по социальным вопросам (28,5% от общего количества обработанных обращений), за 8 месяцев 2018 года в Контакт-центр уже поступил 2191 звонок по аналогичной тематике (что составило 42% от общего количества обработанных обращений).

Работа службы является бесплатной, а режим её функционирования круглосуточный, созданы условия для оказания населению доступной, адресной, психологической и юридической помощи любому человеку независимо от возраста, пола и географического местоположения.

Экстренная служба готова оказать посильную помощь в решении социально-психологических проблем населения средствами телефонного консультирования, комплексно решать социально-психологические проблемы населения и стать реальным барометром социальных настроений общества.

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