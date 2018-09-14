Глава британского МИД назвал интервью Петрова и Боширова "фейковым телешоу"

Петров и Боширов отметили, что не работают в ГРУ, а занимаются консультациями в фитнес-индустрии.

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти называют причастными к отравлению Скрипалей, рассказали RT подробности своей поездки в Англию в марте 2018 года.

В беседе с главредом телеканала Маргаритой Симоньян они сообщили, что намеревались осмотреть достопримечательности Солсбери, однако им не удалось сделать это из-за плохой погоды и транспортного коллапса. Петров и Боширов отметили, что не работают в ГРУ, а занимаются консультациями в фитнес-индустрии. При этом оба заявили об опасениях за свою жизнь и безопасность своих близких, а также выразили надежду на то, что, когда ситуация разрешится, британские власти хотя бы принесут им свои извинения.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал "фейковым телешоу" это интервью, сообщает ТАСС . В своем твите Хант утверждал, что интервью было "фейковым телешоу", он также в очередной раз упомянул о якобы участии российских военных в событиях на Украине, связав эти утверждения с интервью Петрова и Боширова. Хант призвал "прекратить фейковые шоу", добавив, что, по его мнению, "мир разоблачил Россию в этом". Российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что все утверждения о переброске российских войск на Украину являются не более, чем "пропагандистской фальшивкой". При этом Москва указывала, что до сих пор никто так и не смог представить реальных подтверждений присутствия войск РФ на Украине, хотя российско-украинская граница находится под самым пристальным наблюдением со стороны западных спецслужб, в том числе с привлечением космических средств. 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян , которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

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