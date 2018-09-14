Расходы бюджета в Казахстане сократились на 19%

Сразу четверть расходов ушла на социальную помощь и социальное обеспечение.

Расходы государственного бюджета за 7 месяцев 2018 года составили 6,2 трлн тенге, что на 18,8% меньше расходов годом ранее - 7,7 трлн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как отмечается, за последние 5 лет это первое сокращение расходов бюджета, причем на существенные 1,4 трлн тенге (год-к-году). В среднем расходы госбюджета росли из года в год с 2013 года на 12,7%.



Основная сумма, выделенная из госбюджета, распределилась по пяти приоритетным направлениям.

На социальную помощь и социальное обеспечение было направлено из бюджетных средств 1,6 трлн тг (годом ранее - 1,3 трлн тг). На нужды образования - 1,1 трлн тг (годом ранее - 1,06 трлн тг). Расходы на здравоохранение практически не изменились - 658,1 млрд (годом ранее - 652,5 млрд тг). Расходы по обслуживанию долга составили 407,1 млрд тг, против 293,4 годом ранее. На поддержание общественного порядка, безопасности, правовой, судебной и уголовно-исполнительной деятельности из бюджета выделили 389,3 млрд тг (годом ранее - 345,7 млрд тг).

"Таким образом, совокупные расходы по данным направлениям составили 4,1 трлн тг, или 67,6% от всех затрат бюджета страны", - отмечается в исследовании.

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