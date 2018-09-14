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Будет ли второй аэропорт в Алматы

Необходимо привлечение стратегического инвестора.

Фото : Новый мир14 сентября 2018, 10:57

В министерстве по инвестициям и развитию РК рассказали о проекте по строительству второго аэропорта близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для Алматинского региона, как международного центра туризма, актуальным вопросом является создание современной аэропортовой инфраструктуры, имеющей потенциал дальнейшего роста. В рамках Плана нации «100 конкретных шагов» предусмотрено создание международного авиационного хаба под Алматы с привлечением стратегического инвестора», - говорится в ответе министерства за подписью вице-министра Каирбека Ускенбаева на запрос агентства.

Оператором проекта определена компания «МГ Холдинг», основной функцией которой является привлечение инвестиций на реализацию проекта, в том числе из Республики Сингапур.

Как подчеркнули в ведомстве, в целях защиты инвестиции компанией разработан проект межправительственного соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур по созданию международного авиационного хаба под Алматы, который с учетом замечаний государственных органов РК находится на рассмотрении у сингапурской стороны.

«Основными требованиями проекта соглашения являются предоставление права на безвозмездное долгосрочное землепользование (земельный участок 22 тыс. га сроком на 100 лет), налоговых льгот, таможенных преференций, применение особого визового режима, а также создание города-спутника с отдельной административной территорией с применением «английского права», что потребует ратификации соглашения», - говорится в ответе на запрос.


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