Правительство и Нацбанк приняли новые меры по поддержке аграрного сектора

Главная цель проекта - создать условия для ускоренного роста отрасли в новой реальности, не сбавлять темпов модернизации, расшить имеющиеся "узкие" места.

В условиях Третьей волны модернизации экономики и создания новой модели роста, значение Агропромышленного комплекса возрастает. Это стратегическая отрасль. Потенциальный локомотив. Наша общая задача – увеличить в ближайшие 5 лет производительность труда и экспорт переработанной продукции АПК в 2,5 раза. Для этого мы вместе работаем над доступностью финансирования для сельхозпроизводителей, доступностью рынков сбыта и развитием экспорта, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем, ситуация на мировых рынках нестабильна, быстро меняется. Аграрный сектор, который имеет нагрузку в виде валютных кредитов, развивается под давлением внешних шоков. Поэтому Правительство и Национальный Банк разработали пакет дополнительных мер поддержки сельхозпроизводителей и в целом аграрного сектора.

Среди мер, особое внимание уделяется снижению долговой нагрузки предприятий АПК и снижению их долгового бремени. Инструменты - дедолларизация и реструктуризация требований Холдинга Казагро, использование новых инструментов Госпрограммы АПК. Пакет мер включает ряд финансовых инструментов, стимулирующих эффективность работы финансовых институтов, в том числе банков - партнёров по реализации программ развития АПК.

Активным участником реализации проектов Программы "Агробизнес 2020" и государственных программ по поддержке предпринимательства является "Цеснабанк". На его долю приходится более 65% от объемов кредитования отрасли. В этой связи "Цеснабанк" совместно с Холдингом "КазАгро" начал проработку вопроса рефинансирования выданных валютных кредитов и займов и увеличения их сроков.

В рамках этой работы Правительство и Национальный Банк прорабатывают механизм выкупа портфеля сельскохозяйственных кредитов у "Цеснабанка" на сумму 450 млрд тенге. Это позволит обеспечить финансовое оздоровление предприятий агропромышленного сектора - заемщиков банка, а также усилит финансовую устойчивость "Цеснабанка". Акционеры "Цеснабанка" примут участие в оздоровлении заемщиков за счет собственных средств путем докапитализации банка.

Реализация данных мер защитит интересы отечественных сельхозпроизводителей, увеличит объемы кредитования и окажет поддержку политике модернизации аграрного сектора.

Ранее говорилось, что эксперт Денис Кривошеев и ранее поднимал проблемную тему поддержки аграриев.

"Село сейчас в сложном положении, по этому для снижения долговой нагрузки и повышения финансовой устойчивости Банк и "КазАгро" готовят программу дополнительной поддержки, с увеличением сроков погашения кредитов, пересмотром процентной ставки и прочими инструментами поддержки. Работают и с "Фондом проблемных кредитов", - отметил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!