Аким Павлодара спасал застрявшего в теплотрассе оленя

Операция по спасению дикого животного взбудоражила соцсети.

Самец марала застрял между трубами теплотрассы, рядом с домом по улице Камзина, 163, передаёт корреспондент BNews.kz.

По информации ДЧС Павлодарской области, сообщение на пульт оператора поступило в 04:43 утра.

"В оперативном порядке на место происшествия выехала дежурная смена спасателей, которые по прибытию вызвали сотрудников ветеринарной службы города. Совместными усилиями с помощью верёвки марал был извлечён из теплотрассы. Однако животное было очень напугано, удержать спасателям его не удалось", - рассказала сотрудник пресс-службы ведомства Марал Сагинова.

Спасатели вместе с ветеринарами на машинах проводили марала до охраняемой территории - поймы Иртыша. Как рассказал директор павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Даулет Конакбаев, маралы в черте города стали частыми гостями в последние несколько лет.

"Животных видели в пойме Иртыша, где проходит новый мост «Нурлы жол». В этом месте пару раз маралов замечали наши лесники. В это время у самцов начинается гон, животные в этот период очень неспокойные. Видимо, этот марал заблудился и тем самым переполошил весь город. Даже ветеринар животное смотреть не успел, марал испугался и убежал. Марал – сто процентов – дикий, мараловодством в окрестностях Павлодара никто не занимается", - рассказал Даулет Конакбаев.

По словам очевидцев на место, где проходила операция по спасению марала, приезжал и аким города Ануар Кумпекеев. Но, как пояснили в его пресс-службы, градоначальник оказался там случайно, увидев большое скопление народа и техники.

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